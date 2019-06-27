2019-06-27T16:27:25+03:00
Общество

Вице-премьер Ольга Голодец поприветствовала гостей церемонии открытия Ганзейских дней в Пскове

Концерт прошел 27 июня в псковском Кремле.
Дмитрий МЕЗЕЦНЕВ
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Вице-премьер Ольга Голодец поприветствовала гостей церемонии открытия Ганзейских дней в Пскове. Фото: ПАИВице-премьер Ольга Голодец поприветствовала гостей церемонии открытия Ганзейских дней в Пскове. Фото: ПАИ
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Вице-премьер Ольга Голодец поприветствовала гостей церемонии открытия Ганзейских дней в Пскове. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды-Псков", концерт-открытие в эту минуту проходит в Псковском кремле.

Ольга Голодец напомнила, что традиция праздника уходит корнями далеко в историю, поскольку Ганзейский союз объединяет 16 стран мира и 192 города.

Она рассказала, что многие коллективы хотели принять участие в церемонии открытии Ганзейских дней в Пскове. По ее мнению, то, что сцена отдана детям, делает отдельную честь празднику.

В рамках праздника на сцену вышел Детский хор России, зарубежный сводный детский хор, Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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