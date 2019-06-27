В Дно до конца лета откроют филиал офиса "Команды 2018"

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-27T17:07:05+03:00

С такой инициативой выступила общественный советник губернатора по вопросам местного самоуправления Татьяна Пахомова.

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В Дно планируют открытие филиала офиса "Команды 2018". Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, автором данной инициативы выступила общественный советник губернатора по вопросам местного самоуправления Татьяна Пахомова.

Она рассказала, что реализация проекта идёт при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова.

- Сейчас данный проект в уже находится на этапе реализации. Выбрано помещение и обсуждается вопрос о начале его ремонта. Надеюсь, что открытие произойдет до конца лета», - уточнила она.

Татьяна Пахомова надеется, что дновская молодежь, после обучения в больших городах возвращалась обратно в район. Открытие филиала проектного офиса в Дно послужит первой ступенью для того, чтобы заинтересовать молодежь оставаться жить и участвовать в развитии района.

ИСТОЧНИК KP.RU