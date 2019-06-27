Госавтоинспекция Пскова помогает водителям проложить маршрут во время Ганзейских дней

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-27T17:20:56+03:00

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Сотрудники госавтоинспекции Пскова помогают водителям проложить маршрут с учётом ограниченного движения во время Ганзейских дней. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожные полицейские проводят беседы с владельцами автотранспорта.

В первый день Ганзы полицейские выяснили, что многие автолюбители не смогли самостоятельно разобраться с разрешёнными маршрутами движения транспорта. Владельцы машин пытались срезать дорогу через прилегающие дворы или проехать в центр города без разрешения. Чтобы избежать нарушений сотрудники госавтоинспекции проводят беседы с каждым автолюбителем. Полицейские объясняют, как лучше добраться пункта назначения. Они уточняют, кроме того, в когда прервётся движение по нужной улице.

В связи с этим сотрудники ГИБДД города Пскова призывают внимательно ознакомиться со схемой и временем ограничения дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU