2019-06-27T17:56:13+03:00
Спорт

До конца лета закончат реставрацию футбольного поля на острове Дятлинка в Великих Луках

На данный проект уже выделены деньги из городского бюджета.
Дмитрий МЕЗЕЦНЕВ
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До конца лета закончат реставрацию футбольного поля на острове Дятлинка в Великих Луках. Фото: Луки.руДо конца лета закончат реставрацию футбольного поля на острове Дятлинка в Великих Луках. Фото: Луки.ру
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До конца лета закончат строительство футбольного поля на острове Дятлинка в Великих Луках. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, будет реконструировано старое поле на этом же месте.

В этом году из городского бюджета было выделены средства на реставрацию. В последнее время качество естественного газона в этом месте оставляло желать лучшего, а также ограничивало возможность продолжения тренировок летом. Теперь же с укладкой искусственного газона удастся проводить тренировки еще весной и осенью, а зимой поле по распространенной практике станет катком.

Также активно ведутся работы по устройству дренажной системы. Реконструкция футбольного поля планируют закончить к концу августа: на объекте уложат искусственный газон, а также установят новую ограду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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