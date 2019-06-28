СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-28T09:31:54+03:00

В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение Фото: Алексей ФОКИН

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Пыталовский районный суд вынес приговор местному жителю, которого неоднократно останавливали за пьяное вождение. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе прокуратуры Псковской области, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа размером 200 тысяч рублей.

Автомобиль осужденного был остановлен в ночь с 15 на 16 марта на улице Горького в городе Пыталово. При прохождении освидетельствовании в присутствии понятых у мужчины было зафиксировано сильное опьянение в соотношении 1, 265 миллиграмма на литр.

Поскольку осужденный недавно привлекался к административной ответственности за подобное преступление, вид ответственности сменился с административной на уголовную.

ИСТОЧНИК KP.RU