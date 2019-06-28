В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение
Пыталовский районный суд вынес приговор местному жителю, которого неоднократно останавливали за пьяное вождение. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе прокуратуры Псковской области, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа размером 200 тысяч рублей.
Автомобиль осужденного был остановлен в ночь с 15 на 16 марта на улице Горького в городе Пыталово. При прохождении освидетельствовании в присутствии понятых у мужчины было зафиксировано сильное опьянение в соотношении 1, 265 миллиграмма на литр.
Поскольку осужденный недавно привлекался к административной ответственности за подобное преступление, вид ответственности сменился с административной на уголовную.
ИСТОЧНИК KP.RU