2019-06-28T10:59:48+03:00
Происшествия

Псковичку осудят за передачу в дар своего новорожденного ребенка

Она подарила своего младенца жительнице Вологды.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковичку осудят за передачу в дар своего новорожденного ребенкаПсковичку осудят за передачу в дар своего новорожденного ребенкаФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Псковичка окажется на скамье подсудимых за передачу в дар своего новорожденного ребенка. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в прокуратуре Пскова, уголовной ответственности не удастся избежать и жительнице Вологды, которая приняла ребенка.

В конце ноября 2018 года женщина в Псковском родильном доме родила абсолютно здоровую девочку. Однако она изначально не собиралась исполнять свои родительские обязанности и в одной из социальных групп «ВКонтакте» разместила объявление, в котором указала о своей готовности подарить другой семье своего младенца.

В начале декабря прошлого года она встретилась с жительницей Вологды, которая захотела получить новорожденного ребенка в дар. Псковичка бесплатно передала ей свою девочку в дар.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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