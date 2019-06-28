СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-28T11:33:27+03:00

В то же время выросла стоимость некоторых молочных продуктов: молока и сметаны

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В Пскове снизилась розничная стоимость свежих овощей. Как стало известно "Комсомольской Правде-Псков" из публикации Псковстата, по сравнению с предыдущей неделей снизилась цена на килограмм капусты (с 50 до 43 рублей), огурцов (с 97 до 88 рублей) и помидоров (со 136 до 126 рублей).

Однако в то же время выросла стоимость некоторых молочных продуктов, таких как молоко и сметана. Кроме того, наблюдается снижение цен на свинину с 210 до 208 рублей.

Изменений не претерпели цены на гречку (53 рубля за килограмм) и рис (75 рублей за килограмм), однако выросли цены на пшено с 76 до 78 рублей и вермишель с 86 до 87 рублей.

Кроме того. дешевле обойдется десяток яиц - он подешевел с 48 до 47 рублей, неизменной осталась цена на неразделанную замороженную рыбу (135 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU