В Пскове снизилась розничная стоимость свежих овощей
В Пскове снизилась розничная стоимость свежих овощей. Как стало известно "Комсомольской Правде-Псков" из публикации Псковстата, по сравнению с предыдущей неделей снизилась цена на килограмм капусты (с 50 до 43 рублей), огурцов (с 97 до 88 рублей) и помидоров (со 136 до 126 рублей).
Однако в то же время выросла стоимость некоторых молочных продуктов, таких как молоко и сметана. Кроме того, наблюдается снижение цен на свинину с 210 до 208 рублей.
Изменений не претерпели цены на гречку (53 рубля за килограмм) и рис (75 рублей за килограмм), однако выросли цены на пшено с 76 до 78 рублей и вермишель с 86 до 87 рублей.
Кроме того. дешевле обойдется десяток яиц - он подешевел с 48 до 47 рублей, неизменной осталась цена на неразделанную замороженную рыбу (135 рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU