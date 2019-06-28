Работы современных живописцев выставят в Центре Философовых в Бежаницах

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-28T12:20:43+03:00

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В Бежаницах, в Историко-культурном центре Философовых (ул. Стрепетова, д. 32), 30 июня откроется выставка «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...»

Как рассказала «Комсомольской правде -Псков» представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева, экспозицию подготовил музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

В нее войдёт более тридцати работ современных живописцев. Это пейзажи, которые были написаны или в самом конце XX столетия, или уж в нашем, XXI веке. Среди авторов работ — как известные мастера, так и ещё совсем молодые живописцы, выпускники российских художественных вузов.

Помимо коллекции полотен на выставке будут представлены путеводители по Пушкинскому заповеднику и художественные альбомы с видами Михайловского и его окрестностей, выпущенные в свет в разные годы.

Выставка «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...» будет работать до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU