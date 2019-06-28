СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-28T12:24:54+03:00

В Пскове начали работу две площадки фестиваля реконструкторов "Псковская Ганза". Фото: ПАИ

Одна из площадок находится на месте слияния рек Великой и Псковы у стен Кремля, вторая - напротив Финского парка.

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28 июня в Пскове в рамках Ганзейских дней открылись две площадки международного фестиваля реконструкторов «Псковская Ганза», сообщает корреспондент "Комсомольской Правды-Псков".

Первая площадка открылась на месте слияния рек Великой и Псковы у стен Кремля, вторая - напротив Финского парка.

Гостям по скромным ценам предлагают купить покровский пряник, пчелиный воск, травы.

Гости из Великого Новгорода предлагает пряжки, фибулы, перстни и браслеты Древней Руси - реплики археологических находок, а также необычные украшения в стиле «стимпанка».

Также можно купить изделия из кожи из Великого Новгорода, а также фигурки древних воинов от мастера Владислава Мусто.

Средневековый центр впечатлений из Эстонии «Городище Вастселийна» предлагает гостям продегустировать старинную кашу из чечевицы, вина по средневековым рецептам. А также можно совершить путешествие в виртуальную реальность и пострелять из лука.

В 15:00 пройдет кульминационное сражение по 4-5 ходов около моста через Пскову в Финском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU