В Пскове начали работу две площадки фестиваля реконструкторов "Псковская Ганза"
28 июня в Пскове в рамках Ганзейских дней открылись две площадки международного фестиваля реконструкторов «Псковская Ганза», сообщает корреспондент "Комсомольской Правды-Псков".
Первая площадка открылась на месте слияния рек Великой и Псковы у стен Кремля, вторая - напротив Финского парка.
Гостям по скромным ценам предлагают купить покровский пряник, пчелиный воск, травы.
Гости из Великого Новгорода предлагает пряжки, фибулы, перстни и браслеты Древней Руси - реплики археологических находок, а также необычные украшения в стиле «стимпанка».
Также можно купить изделия из кожи из Великого Новгорода, а также фигурки древних воинов от мастера Владислава Мусто.
Средневековый центр впечатлений из Эстонии «Городище Вастселийна» предлагает гостям продегустировать старинную кашу из чечевицы, вина по средневековым рецептам. А также можно совершить путешествие в виртуальную реальность и пострелять из лука.
В 15:00 пройдет кульминационное сражение по 4-5 ходов около моста через Пскову в Финском парке.
ИСТОЧНИК KP.RU