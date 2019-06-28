СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-28T12:50:03+03:00

В Пскове открылся Ганзейский рынок с товарами на любой вкус. Фото: ПАИ

Он открылся в Пскове на Октябрьском проспекте и на Советской улице.

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Ганзейский рынок открылся в Пскове на Октябрьском проспекте и Советской улице. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" организаторы мероприятия, именно рынок и торговые ряды – истинное «сердце Ганзы».

На Ганзейском рынке гостей угощают как классическими, так и экзотическими блюдами - котлетами из щуки, свиными ушками, хот-догом с сельдью, деликатесами из дичи. На Октябрьском проспекте можно посетить палатки гостей из Бергена, Пярну, Брилона, Любека и других европейских городов.

Здесь же представлена «русская слобода» – Тихвин, Великий Новгород, Псков.

В каждой палатке ярмарки можно взять красочные буклеты, путеводители, журналы, познакомиться с традициями той или иной страны.

На улице Советской раскинулись торговые ряды с сувенирами, в числе которых представлены деревянная посуда, украшения из стекла, платки.

На набережной реки Великой стоят палатки с керамикой, украшениями и плетеными корзинками. Также свою продукцию демонстрируют псковский кузнечный двор и школа искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU