В Пскове открылся Ганзейский рынок с товарами на любой вкус
Ганзейский рынок открылся в Пскове на Октябрьском проспекте и Советской улице. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" организаторы мероприятия, именно рынок и торговые ряды – истинное «сердце Ганзы».
На Ганзейском рынке гостей угощают как классическими, так и экзотическими блюдами - котлетами из щуки, свиными ушками, хот-догом с сельдью, деликатесами из дичи. На Октябрьском проспекте можно посетить палатки гостей из Бергена, Пярну, Брилона, Любека и других европейских городов.
Здесь же представлена «русская слобода» – Тихвин, Великий Новгород, Псков.
В каждой палатке ярмарки можно взять красочные буклеты, путеводители, журналы, познакомиться с традициями той или иной страны.
На улице Советской раскинулись торговые ряды с сувенирами, в числе которых представлены деревянная посуда, украшения из стекла, платки.
На набережной реки Великой стоят палатки с керамикой, украшениями и плетеными корзинками. Также свою продукцию демонстрируют псковский кузнечный двор и школа искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU
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