В Ганзейские дни псковичам раздадут бесплатные пригласительные на концерт сводного хора

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-28T12:59:25+03:00

Вход на тематические мероприятия Ганзы свободный для всех желающих

Получить пригласительные можно и на другие мероприятия Ганзы

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В рамках проведения 39-х международных Ганзейских дней Нового времени псковичам раздадут бесплатные пригласительные на концерт сводного хора Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, билеты можно получить в кассах Большого концертного зала филармонии с 12.00.

Хоровой концерт начнётся 28 июня в 18.00 в Кремле под открытым небом.

Перед зрителями выступят народные и академические хоры региона. Аккомпанировать хористам будет симфонический оркестр Пскова. На мероприятии прозвучит не только духовная музыка, но и военные и советские песни.

Напомним, Ганза продлится в Пскове до 30 июня. В рамках фестиваля пройдут многочисленные тематические мероприятия. Вход на них бесплатный, однако, на некоторые концерты необходимо получить пригласительные в филармонии Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU