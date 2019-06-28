В Ганзейские дни псковичам раздадут бесплатные пригласительные на концерт сводного хора
В рамках проведения 39-х международных Ганзейских дней Нового времени псковичам раздадут бесплатные пригласительные на концерт сводного хора Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, билеты можно получить в кассах Большого концертного зала филармонии с 12.00.
Хоровой концерт начнётся 28 июня в 18.00 в Кремле под открытым небом.
Перед зрителями выступят народные и академические хоры региона. Аккомпанировать хористам будет симфонический оркестр Пскова. На мероприятии прозвучит не только духовная музыка, но и военные и советские песни.
Напомним, Ганза продлится в Пскове до 30 июня. В рамках фестиваля пройдут многочисленные тематические мероприятия. Вход на них бесплатный, однако, на некоторые концерты необходимо получить пригласительные в филармонии Пскова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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