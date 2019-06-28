Завод «Титан-Полимер» представил диораму на выставке региональной промышленности в Пскове
Завод «Титан-Полимер» представил диораму на выставке региональной промышленности в Пскове. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды-Псков", выставка открылась на парковке у Дома Спорта в Пскове.
«Титан» представил информацию о своей работе и образцы продукции, которую выпускают другие предприятия холдинга.
Предприятие проведёт для посетителей выставки презентацию «Современный мир и полимеры». Чуть позже пройдёт урок «Занимательная химия», «Химия побед», посвящённый строению, изготовлению, свойствам и применению полимеров в современном мире и мастер-класс «Волшебный микроскоп».
Посетить выставку можно 28 и 29 июня с 11:00 до 20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU