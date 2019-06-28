СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-28T13:40:53+03:00

Завод «Титан-Полимер» представил диораму на выставке региональной промышленности в Пскове. Фото: ПАИ

Посетить экспозицию можно 28 и 29 июня с 11:00 до 20:00.

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Завод «Титан-Полимер» представил диораму на выставке региональной промышленности в Пскове. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды-Псков", выставка открылась на парковке у Дома Спорта в Пскове.

«Титан» представил информацию о своей работе и образцы продукции, которую выпускают другие предприятия холдинга.

Предприятие проведёт для посетителей выставки презентацию «Современный мир и полимеры». Чуть позже пройдёт урок «Занимательная химия», «Химия побед», посвящённый строению, изготовлению, свойствам и применению полимеров в современном мире и мастер-класс «Волшебный микроскоп».

Посетить выставку можно 28 и 29 июня с 11:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU