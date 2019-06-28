СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-28T14:31:08+03:00

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Торжественная церемония открытия международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт во Пскове в рамках Ганзейских дней. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», мероприятие состоится в Большом концертном зале Псковской филармонии 28 июня в 16.00.

В рамках открытия на сцене филармонии покажут российский документально-игровой фильм режиссёра Виктора Носкина «Ганза. Путь навстречу». Вместе с главным героем картины, молодым ганзейским торговцем, зрители посетят старинные русские города и узнают историю взаимоотношения средневековой Руси и стран Западной Европы.

В кассе БКЗ сообщили, что пригласительных билетов на церемонию открытия уже нет. Однако желающие смогут посетить кинофестиваль в выходные дни. В это время пройдёт конкурсная программа международного фестиваля. Кроме того, зрителям покажут короткометражное кино и программу «Любимцы публики».

ИСТОЧНИК KP.RU