Операторы "горячей линии" регоператора "Экопром" обрабатывают более 200 звонков в сутки

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-28T15:31:01+03:00

В общей сложности операторы принимают от 500 до 1 500 звонков в день.

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На «горячую линию» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами компании ООО «Экопром» всего поступило 78 000 звонков. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, операторы принимают от 500 до 1 500 звонок в день.

Пока на телефоне сидят всего два оператора. Из каждых двадцати звонков, которые поступают на «горячую линию», около восемнадцати - от жителей области. Самые частые вопросы касаются долгов, а также квитанций. Оюязательная мера - запись контактных данных обратившегося и обратный звонок в случае разрешения пробьлемы.

Позвонить можно по номеру: +7 (811) 220-19-21 или придти в клиентский офис по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, 3 с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU