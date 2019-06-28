2019-06-28T15:31:01+03:00
Общество

Операторы "горячей линии" регоператора "Экопром" обрабатывают более 200 звонков в сутки

В общей сложности операторы принимают от 500 до 1 500 звонков в день.
Дмитрий МЕЗЕЦНЕВ
Поделиться:
Операторы "горячей линии" регоператора "Экопром" обрабатывают более 200 звонков в суткиОператоры "горячей линии" регоператора "Экопром" обрабатывают более 200 звонков в суткиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На «горячую линию» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами компании ООО «Экопром» всего поступило 78 000 звонков. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Псковском агентстве информации, операторы принимают от 500 до 1 500 звонок в день.

Пока на телефоне сидят всего два оператора. Из каждых двадцати звонков, которые поступают на «горячую линию», около восемнадцати - от жителей области. Самые частые вопросы касаются долгов, а также квитанций. Оюязательная мера - запись контактных данных обратившегося и обратный звонок в случае разрешения пробьлемы.

Позвонить можно по номеру: +7 (811) 220-19-21 или придти в клиентский офис по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, 3 с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Центр обслуживания клиентов регоператора «Экопром» ежедневно приходят около 100 человек
В Великих Луках "работница коммунальных служб" похитила 130 тысяч рублей у пенсионерки
Торжественная церемония открытия первого кинофестиваля "Западные ворота" стартовала в Пскове
Алексей Учитель снимет в Острове свою новую картину
В Псковском районе двоих безответственных родителей на время лишили их прав
Церемония открытия международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт во Пскове
Во время Ганзы псковичи смогут попробовать себя в роли артистов театра
Завод «Титан-Полимер» представил диораму на выставке региональной промышленности в Пскове
Джазовый вечер для гостей Ганзы состоится в Пскове
В Ганзейские дни псковичам раздадут бесплатные пригласительные на концерт сводного хора
В Пскове открылся Ганзейский рынок с товарами на любой вкус
В Пскове начали работу две площадки фестиваля реконструкторов "Псковская Ганза"
Работы современных живописцев выставят в Центре Философовых в Бежаницах
В Пскове снизилась розничная стоимость свежих овощей
Псковичку осудят за передачу в дар своего новорожденного ребенка
В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение
До конца лета закончат реставрацию футбольного поля на острове Дятлинка в Великих Луках