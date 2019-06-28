Торжественная церемония открытия первого кинофестиваля "Западные ворота" стартовала в Пскове

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-28T17:11:42+03:00

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Торжественная церемония открытия первого международного кинофестиваля "Западные ворота" стартовала в Пскове. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков", мероприятие началось в 16.00 в Большом концертном зале филармонии.

На церемонии открытия отметили, что этот фестиваль - важная попытка объединения ганзейских городов. В рамках фестиваля покажут фильмы, которые явились лидерами проката в городах Ганзы. Фильмы фестиваля отражают жизнь тех людей, которые проживают в странах Ганзейского союза.

- Ганза это пример тому, что люди должны быть вместе, и что границы должны быть открыты. А русские ганзейские дни специально для этого приспособлены. Я рад, что традиция проведения Ганзы поддержана во Пскове, - заявил представитель Ганзейской делегации.

В регионе планируют сделать фестиваль кино ежегодным.

- Я надеюсь, что традиция проведения фестиваля кино во Пскове приживется. Прошу вас поддержать эту инициативу, - подчеркнул Эдуард Пичугин, генеральный директор киностудии "Ленфильм".

ИСТОЧНИК KP.RU