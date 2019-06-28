2019-06-28T17:11:42+03:00
Звезды

Торжественная церемония открытия первого кинофестиваля "Западные ворота" стартовала в Пскове

Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Торжественная церемония открытия первого кинофестиваля "Западные ворота" стартовала в ПсковеТоржественная церемония открытия первого кинофестиваля "Западные ворота" стартовала в ПсковеФото: Светлана Пикалёва
Изменить размер текста:

Торжественная церемония открытия первого международного кинофестиваля "Западные ворота" стартовала в Пскове. Как передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков", мероприятие началось в 16.00 в Большом концертном зале филармонии.

На церемонии открытия отметили, что этот фестиваль - важная попытка объединения ганзейских городов. В рамках фестиваля покажут фильмы, которые явились лидерами проката в городах Ганзы. Фильмы фестиваля отражают жизнь тех людей, которые проживают в странах Ганзейского союза.

- Ганза это пример тому, что люди должны быть вместе, и что границы должны быть открыты. А русские ганзейские дни специально для этого приспособлены. Я рад, что традиция проведения Ганзы поддержана во Пскове, - заявил представитель Ганзейской делегации.

В регионе планируют сделать фестиваль кино ежегодным.

- Я надеюсь, что традиция проведения фестиваля кино во Пскове приживется. Прошу вас поддержать эту инициативу, - подчеркнул Эдуард Пичугин, генеральный директор киностудии "Ленфильм".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «39-е Ганзейские дни в Пскове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Центр обслуживания клиентов регоператора «Экопром» ежедневно приходят около 100 человек
В Великих Луках "работница коммунальных служб" похитила 130 тысяч рублей у пенсионерки
Алексей Учитель снимет в Острове свою новую картину
Операторы "горячей линии" регоператора "Экопром" обрабатывают более 200 звонков в сутки
В Псковском районе двоих безответственных родителей на время лишили их прав
Церемония открытия международного кинофестиваля «Западные ворота» пройдёт во Пскове
Во время Ганзы псковичи смогут попробовать себя в роли артистов театра
Завод «Титан-Полимер» представил диораму на выставке региональной промышленности в Пскове
Джазовый вечер для гостей Ганзы состоится в Пскове
В Ганзейские дни псковичам раздадут бесплатные пригласительные на концерт сводного хора
В Пскове открылся Ганзейский рынок с товарами на любой вкус
В Пскове начали работу две площадки фестиваля реконструкторов "Псковская Ганза"
Работы современных живописцев выставят в Центре Философовых в Бежаницах
В Пскове снизилась розничная стоимость свежих овощей
Псковичку осудят за передачу в дар своего новорожденного ребенка
В Пыталовском районе мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяное вождение
До конца лета закончат реставрацию футбольного поля на острове Дятлинка в Великих Луках