В Пскове проходит третий Ганзейский день
Ганзейский фестиваль в Пскове продолжается.
В субботу, 29 июня, с 10 утра на набережной у Кремля и рядом с Финским парком встречает международный фестиваль клубов исторической реконструкции "Псковская ганза".
В центре, на Октябрьском проспекте работает Ганзейский рынок. Там же в течение дня мастера декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов проводят мастер-классы.
На набережной реки Велика и Пскова работает международная ремесленная ярмарка «Город мастеров».
В выставочном зале на Ленина, 1 открылась выставка работ участников международного пленэра.
В течение всего дня БКЗ филармонии и кинотеатр "Смена" в рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывают фильмы. Вход для всех свободный.
На Октябрьской площади, Октябрьском проспекте, в Детском парке, на Милицейской набережной, на набережной реки Великой, спуске с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс» и на Золотой набережной работают творческие коллективы ганзейских зарубежных и российских городов.
С 11.00 до 20.00 на спуске с улицы Детской у спортивного комплекса "Барс" работает выставка промышленников Псковской области
В полдень на Милицейской набережной будет играть «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»
С 22.00 до полуночи у ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева" псковичей и гостей города ждет международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», в котором примут участие 50 фотохудожников из разных стран.
В 20.00 на Октябрьской площади снова начнется концерт.
В 23.00 на набережной Великой прогремит праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.
Полная программа Ганзейских дней ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «39-е Ганзейские дни в Пскове»