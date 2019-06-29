2019-06-29T11:45:38+03:00
Общество

В Пскове проходит третий Ганзейский день

псковичей и гостей города ждут концерты, ярмарки, кино и фото фестивали
Василиса Алексеева
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Псковская Ганза в разгареПсковская Ганза в разгареФото: Дарья ХВАТКОВА
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Ганзейский фестиваль в Пскове продолжается.

В субботу, 29 июня, с 10 утра на набережной у Кремля и рядом с Финским парком встречает международный фестиваль клубов исторической реконструкции "Псковская ганза".

В центре, на Октябрьском проспекте работает Ганзейский рынок. Там же в течение дня мастера декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов проводят мастер-классы.

На набережной реки Велика и Пскова работает международная ремесленная ярмарка «Город мастеров».

В выставочном зале на Ленина, 1 открылась выставка работ участников международного пленэра.

В течение всего дня БКЗ филармонии и кинотеатр "Смена" в рамках кинофестиваля «Западные ворота» показывают фильмы. Вход для всех свободный.

На Октябрьской площади, Октябрьском проспекте, в Детском парке, на Милицейской набережной, на набережной реки Великой, спуске с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс» и на Золотой набережной работают творческие коллективы ганзейских зарубежных и российских городов.

С 11.00 до 20.00 на спуске с улицы Детской у спортивного комплекса "Барс" работает выставка промышленников Псковской области

В полдень на Милицейской набережной будет играть «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»

С 22.00 до полуночи у ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева" псковичей и гостей города ждет международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», в котором примут участие 50 фотохудожников из разных стран.

В 20.00 на Октябрьской площади снова начнется концерт.

В 23.00 на набережной Великой прогремит праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

Полная программа Ганзейских дней ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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