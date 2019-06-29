2019-06-29T12:51:20+03:00
Общество

По Пскову гуляет Дед Мороз из Великого Устюга

Псковичи уверены, что это он привез с собой в регион похолодание
Василиса Алексеева
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У Деда Мороза специальный легкий нарядУ Деда Мороза специальный легкий нарядФото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Псков приехал Дед Мороз из Великого Устюга.

Помните, советский мультфильм "Дед Мороз и лето"? Он практически воплотился в жизнь. На улицах Ганзейского Пскова разгуливает настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. Псковское агентство информации опубликовало снимок экзотического гостя, гуляющего по городу.

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что для визита в Псков дедушке подготовили специальный наряд, чтобы он не растаял летом от жары. Шубу и шапку сшили из дышащих легких тканей.

На Ганзейской ярмарке дети и все желающие смогли сфотографироваться и пообщаться с Дедом Морозом. А также попросить о подарке, который хочется получить на Новый год, написав письмо в Великий Устюг.

Между тем псковичи шутят в соцсетях, что Дед Мороз привез с собой похолодание. Жара резко сменилась на холод перед самыми Ганзейскими днями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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