2019-06-29T13:29:40+03:00
Общество

Оркестр норвежских пожарных и резидент "Вечернего Урганта" выступят в Пскове вечером на Октябрьской площади

А вместе с ними сыграют и споют еще десятки коллективов из России и зарубежья
Василиса Алексеева
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Фото: www.ba.noФото: www.ba.no
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В Пскове, 29 июня, гостей 39-х Международных дней Нового времени ждут 13 площадок, на которых выступят творческие коллективы.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации региона, зрители увидят десятки ансамблей из Тихвина, Кингисеппа, Вологды, Пскова, Москвы, а также зарубежных городов-участников Ганзейского союза Турку, Кокнесе, Бергена, Пярну, Тарту, Лимбажи, Брилона, Хамма и других. Репертуар каждого коллектива отображает особенности местной культуры. Качественным звуком гостей порадуют польский коллектив «Baltic Sound», норвежский оркестр пожарной части «Brandkorps Musikkorps», государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Кульминацией вечера станет выступление резидента телепрограммы «Вечерний Ургант» — группы «Фрукты». Коллектив выступит на главной сцене праздника на Октябрьской площади. В 22.30 выступление завершится, чтобы все гости смогли переместиться на набережную реки Великой, где можно будет увидеть праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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