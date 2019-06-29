2019-06-29T17:59:59+03:00
Общество

На церемонию закрытия Ганзейских дней в Пскове выпустили дополнительные пригласительные

Получить билеты можно в кассе БКЗ филармонии
Василиса Алексеева
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Дополнительные пригласительные ждут гостей праздникаДополнительные пригласительные ждут гостей праздника
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Организаторы выпустили дополнительную партию пригласительных билетов на церемонию закрытия 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в администрации Псковской области, получить билет на заключительный концерт праздника можно в кассе БКЗ филармонии. Касса работает с 12.00 до 19.00 с двумя техническими перерывами: с 15.00 до 15.30 и с 16.45 до 17.00. Количество билетов на мероприятие ограничено.

Накануне из-за ажиотажного спроса первая партия билетов была разобрана за 1,5 часа.

Торжественное закрытие 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове пройдет в воскресенье, 30 июня. Мероприятие начнется в 16.00. На главной сцене праздника в центре Псковского кремля пройдет передача Ганзейского флага немецкому городу Брилон, который в 2020 году примет юбилейный, 40-й фестиваль. После этого состоится праздничный концерт Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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