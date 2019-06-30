Третий день Ганзейского фестиваля в Пскове завершился салютом

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-30T10:16:06+03:00

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В Пскове третий день Ганзы завершился фейерверком.

Он продлился более 10 минут. Зрители наблюдали пиротехническое шоу с набережной Великой на правом берегу и с территории кампуса Псковского госуниверситета на левом.

Целый день, 29 июня, на 13 площадках праздника выступали творческие коллективы. Это были из артисты из России и стран-участниц Ганзейского союза. Вечернее выступление группы «Фрукты» - резидента программы «Вечерний Ургант» - собрало сотни людей на Октябрьской площади. Музыканты исполняли знакомые зрителям песни, поэтому гости концерта с радостью подпевали артистам.

30 июня, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени закроются. Завершит свою работу кинофестиваль «Западные ворота», закроется «Ганзейского рынка». В центре города на Октябрьском проспекте пройдет традиционный парад делегаций, приехавших на праздник. В Псковском кремле, в 16.00 Псков передаст Ганзейский флаг немецкому Брилону, который в 2020 году примет 40-е Ганзейские дни.

Полная афиша праздника ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU