Аллею из 16 лип высадили делегаты "Молодой Ганзы" в Пскове
Делегаты «Молодой Ганзы» в Финском парке заложили "Аллею дружбы"
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков", в пресс-службе областной администрации аллею сформировали из лип. Эти деревья являются символами сотрудничества и дружбы. Делегаты посадили 16 саженцев по числу стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Первое дерево посадил глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Делегация «Молодой Ганзы» включает в себя 74 делегата из 35 городов и 10 стран, в числе которых Германия, Россия, Норвегия и другие.
39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходят в Пскове. Масштабный праздник продлится до 30 июня. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «39-е Ганзейские дни в Пскове»