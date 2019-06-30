2019-06-30T11:14:01+03:00
Общество

Аллею из 16 лип высадили делегаты "Молодой Ганзы" в Пскове

Новая аллея появилась в Финском парке
Василиса Алексеева
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Фото: администрация Псковской областиФото: администрация Псковской области
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Делегаты «Молодой Ганзы» в Финском парке заложили "Аллею дружбы"

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков", в пресс-службе областной администрации аллею сформировали из лип. Эти деревья являются символами сотрудничества и дружбы. Делегаты посадили 16 саженцев по числу стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Первое дерево посадил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Делегация «Молодой Ганзы» включает в себя 74 делегата из 35 городов и 10 стран, в числе которых Германия, Россия, Норвегия и другие.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходят в Пскове. Масштабный праздник продлится до 30 июня. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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