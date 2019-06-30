Ганзейский праздник в Пскове удался - бургомистр Брилона
Бургомистр Брилона, города который будет принимать Ганзейские дни в 2020 году, доктор Кристоф Барч высоко оценил фестиваль в Пскове.
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", особенно он отметил дружелюбие и открытость псковичей.
- Это то, что нам особенно хотелось бы видеть у нас в дни проведения фестиваля в следующем году, - цитирует Кристофа Барча Псковское агентствао информации.
Кристоф Барч рассказал, что его коллеги наблюдают за организацией праздника в Пскове и надеются перенять многие детали. Это поможет обеспечить комфорт комфортные как для жителей Брилона, так и гостей праздника.
Население Брилон составляет примерно треть Пскова.
- И улицы у нас не такие широкие. Будут трудности с размещением Ганзейского рынка, - отметил бургомистр города.
Свое мнение о псковском празднике высказал также уполномоченный правительства ФРГ Дирк Визе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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