2019-06-30T12:20:59+03:00
Общество

Ганзейский праздник в Пскове удался - бургомистр Брилона

Немецкий Брилон примет Ганзу в следующем году
Василиса Алексеева
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Фото: informpskov.ruФото: informpskov.ru
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Бургомистр Брилона, города который будет принимать Ганзейские дни в 2020 году, доктор Кристоф Барч высоко оценил фестиваль в Пскове.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", особенно он отметил дружелюбие и открытость псковичей.

- Это то, что нам особенно хотелось бы видеть у нас в дни проведения фестиваля в следующем году, - цитирует Кристофа Барча Псковское агентствао информации.

Кристоф Барч рассказал, что его коллеги наблюдают за организацией праздника в Пскове и надеются перенять многие детали. Это поможет обеспечить комфорт комфортные как для жителей Брилона, так и гостей праздника.

Население Брилон составляет примерно треть Пскова.

- И улицы у нас не такие широкие. Будут трудности с размещением Ганзейского рынка, - отметил бургомистр города.

Свое мнение о псковском празднике высказал также уполномоченный правительства ФРГ Дирк Визе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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