Ганзейский салют в Пскове посмотрели 40 тысяч псковичей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-30T14:58:30+03:00

Такую цифру привел глава региона на своей странице в Инстаграм

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Салют ганзейского фестиваля в Пскове посмотрели 40 тысяч человек.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что суббота, третий день ганзейского праздника в областном центре , получился одним из самых насыщенных, богатых " на события, активности и дружеское общение".

Глава региона выделил фестиваль реконструкторов, Ганзейский рынок, ярмарку ремесленников, выступления творческих коллективов Ганзейских и российских городов, показы в рамках 1-го Международного кинофестиваля «Западные ворота», выставку промышленников Псковской области, пленэр художников и мультимедийный фестиваль «Цвет белой стены», фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», протокольные мероприятия. Также Михаил Ведерников отметил, что делегаты Молодой Ганзы заложили «Аллею дружбы».

ИСТОЧНИК KP.RU