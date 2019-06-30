Ганзейские делегации прошли парадом через центр Пскова

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-30T15:34:57+03:00

В шествии приняли участие две тысячи участников из 89 делегаций

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По центру Пскова 30 июня прошли колонны участников 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени .

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области, в шествии приняли участие около двух тысяч человек. Парад участников - это традиционное мероприятие Ганзейских Дней, которое проходит не зависимо от места его проведения.

В параде приняли участие 89 официальных делегаций, приехавших в город на праздник.

По традиции шествие открывала делегация города Любек. Затем шли хозяева праздника — псковичи. В нашей колонне была ладья с легендарными историческими персонажами — князьями Довмонтом, Александром Невским и княгиней Ольгой. Псков представляли лучшие фольклорные коллективы, духовой оркестр «Геликон». Сразу за псковичами прошествовала делегация города Брилона, где будут проходить следующие Ганзейские дни.

Участников шествия зрители встречали аплодисментами. Представители делегаций и гости праздника махали друг другу, обменивались добрыми словами и пожеланиями.

ИСТОЧНИК KP.RU