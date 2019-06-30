Выступление хора имени Пятницкого закрыло Ганзейские дни в Пскове

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-30T18:40:39+03:00

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Ганзейские дни в Пскове закрылись 30 июня.

Церемония закрытия прошла в Псковском кремле. Ее открыла русская народная песня «Матушка Россия» , которую исполнил Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого.

- Три дня назад мы приехали на Псковскую землю в составе 89 делегаций со всей Европы как гости. А сегодня могу сказать, что мы уезжаем как друзья. Это был грандиозный праздник Ганзы и мы гордимся, что вы стали нашей частью, — отметил президент Международного Ганзейского союза, мэр города Любека Ян Линденау.

- Большую помощь в организации Ганзейских дней оказали сами жители, наши псковичи: общественники, добровольцы, студенты и городские предприниматели, — отметила в свою очередь и.п. главы города Пскова Елена Полонская. - Мы постарались сделать все, чтобы наши гости смогли погрузиться в атмосферу праздника и получили удовольствие от пребывания в нашем древнем городе. За прошедшие четыре дня Псков превратился в одну большую ганзейскую семью.

ИСТОЧНИК KP.RU