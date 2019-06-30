Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех причастных к Ганзе

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-30T18:55:50+03:00

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Всех причастных к подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове на своей странице в Инстаграм поблагодарил глава региона Михаил Ведерников.

-Я благодарю гостей и участников, организаторов, волонтеров и всех, кто был причастен к подготовке и проведению этого замечательного международного праздника дружбы и творчества, - написал Михаил Ведерников.

Отдельную благодарность получили правоохранительные органы и спецслужбы за обеспечение высокого уровня безопасности.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что "жизнь после Ганзы не заканчивается" и подготовка к Ганзейским дням дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове.

-И перемены в лучшую сторону продолжатся. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы обязательно доведем до конца. Продолжим ремонт дорог, фасадов, благоустройство нашей областной столицы, восстановление и реставрацию объектов культурного наследия, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU