Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех причастных к Ганзе
Всех причастных к подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове на своей странице в Инстаграм поблагодарил глава региона Михаил Ведерников.
-Я благодарю гостей и участников, организаторов, волонтеров и всех, кто был причастен к подготовке и проведению этого замечательного международного праздника дружбы и творчества, - написал Михаил Ведерников.
Отдельную благодарность получили правоохранительные органы и спецслужбы за обеспечение высокого уровня безопасности.
Губернатор Михаил Ведерников отметил, что "жизнь после Ганзы не заканчивается" и подготовка к Ганзейским дням дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове.
-И перемены в лучшую сторону продолжатся. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы обязательно доведем до конца. Продолжим ремонт дорог, фасадов, благоустройство нашей областной столицы, восстановление и реставрацию объектов культурного наследия, - написал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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