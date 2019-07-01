В Псковской области мужчин осудили за кражу батарей на три года

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-01T09:49:18+03:00

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В Островском районе Псковской области двух мужчин осудили за кражу аккумуляторных батарей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, преступление совершили жители Ленинградской области.

Следствие установило, что мужчины регулярно воровали аккумуляторные батареи со станций операторов сотовой сети с 7 по 23 апреля 2018 года. Злоумышленники промышляли на территориях Опочецкого, Островского, Палкинского, Новосокольнического, Себежского, Пустошкинского районов. В результате владельцам сотовых станций был причинён ущерб от 14 400 до 41 600 рублей.

Суд выяснил, что мужчины уже имели судимости ранее за подобные преступления, а один из правонарушителей был условно осуждён во время кражи. Поэтому назначил мужчинам 3 и 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU