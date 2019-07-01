Главный приз первого международного кинофестиваля в Пскове получил эстонский фильм «Товарищ ребёнок»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-01T10:08:29+03:00

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Главный приз первого международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в Ганзейские дни в Пскове, получил эстонский фильм под названием «Товарищ ребёнок». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», награждение победителей состоялось в рамках закрытия международного кинофестиваля 30 июня.

Первый приз фестиваля забрал эстонский режиссёр Мооника Сийметс. Фильм-победитель рассказывает историю шестилетней эстонской девочки по имени Леэло. На глазах у главной героини арестовывают мать, которая была директором школы. Хотя девочка и пообещала маме хорошо себя вести в её отсутствие, малышка постоянно попадает в передряги.

В рамках фестиваля, кроме того, вручили и другие почетные награды. Специальных призов от жюри конкурса удостоились фильмы из Латвии, Финляндии и Швеции. А современную кинокамеру от губернатора региона получили молодые режиссёры Анастасия Мальцева и Алина Кикеля за победу в киноквесте «Путешествие в Псков».

ИСТОЧНИК KP.RU