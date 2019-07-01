2019-07-01T11:08:42+03:00
Общество

В Пскове Ганза благодаря работе полиции прошла без нарушений правопорядка

Охрану общественного правопорядка на празднике обеспечивали порядка 700 полицейских
Анна БЫСТРОВА
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Полицейским при охране правопорядка на Ганзе помогали сотрудники Росгвардии и добровольной народной дружиныПолицейским при охране правопорядка на Ганзе помогали сотрудники Росгвардии и добровольной народной дружины
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Международные Ганзейские дни в Пскове прошли без нарушений правопорядка благодаря слаженной работе полиции. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для безопасности гостей и жителей города в период проведения праздника несли службу около 700 стражей правопорядка.

Помимо сотрудников УМВД России по Псковской области к охране мероприятия привлекались представители Росгвардии, частной охраны и добровольной народной дружины Пскова. Работа полицейских на Ганзе заключалась не только в том, чтобы следить за безопасностью на площадках.

Сотрудники УМВД обеспечивали пропускной режим на праздничные мероприятия, следили за безопасностью дорожного движения. Кроме того, с иностранцами круглосуточно работала спецгруппа полиции, помогавшая преодолевать языковой барьер гостям праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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