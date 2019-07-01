Курс молодого бойца, мастер-класс по штыковому бою ждут участников Кургана Дружбы в Псковской области

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-01T13:00:28+03:00

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Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвященной 60-му юбилейному Кургану Дружбы.

На встрече обсудили подготовку к проведению праздника в Себежском районе.

- Мы сотрудничаем с Гедеминасом Тарандой в рамках проведения Кургана, - рассказал представитель концертно-театральной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов. Приедет коллектив Росгврдии, группа «ПартизанФМ» закроет главную сцену. Но сцена будет не одна. Группа из Великих Лук обеспечит досуг на малых площадках Кургана. Мы воссоздадим реконструкцию партизанского лагеря, построим интерактивные модели партизанского госпиталя, бани, землянки. Можно будет зайти внутрь и познакомиться с бытом партизан. Будет работать партизанская кухня, где каждый желающий сможет попробовать то, чем питались партизаны.

Благодаря поддержке партнеров из Москвы и Острова на встрече представят выставку техники. Также на Курган Дружбы приедет более 50 реконструкторов, которые устроят интерактивные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU