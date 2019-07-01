2019-07-01T12:57:05+03:00
Общество

Более 300 ветеранов из приграничных стран посетят юбилейный Курган Дружбы в Псковской области

Встречу посетят 160 ветеранов из Белоруссии, 140 ветеранов из Латвии
Анна Быстрова
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На Кургане дружбы ждут более 300 ветеранов из Латвии и БеларусиНа Кургане дружбы ждут более 300 ветеранов из Латвии и БеларусиФото: Дарья ХВАТКОВА
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Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвященной 60-му юбилейному Кургану Дружбы, на встрече обсудили подготовку к проведению праздника.

- Для нас мероприятия, связанные с чествованием ветеранов Великой Отечественной войны, являются одними из важнейших. Уже сегодня сформирован план мероприятия, утверждена концепция. Идут завершающие приготовления. Встречу посетят 160 ветеранов из Белоруссии, 140 ветеранов из Латвии. Сохранены основные традиционные мероприятия этой встречи, - рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она также отметила, что на встречу пригласили членов Совета Федерации. Представители Латвии прибывают из Даугавпилса и Риги. Уровень качества номеров программы в этом году повысят. На территории будет работать пять интерактивных площадок для детей, взрослых и молодёжи.

- В рамках Кургана Дружбы пройдёт традиционное возложение венков и символическая передача корзины с цветами на территории других государств. Планируем и проведение партизанского костра, - сообщила также Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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