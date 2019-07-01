2019-07-01T12:55:27+03:00
Общество

В рамках Кургана Дружбы в Себежском районе пройдет Молодежный форум

Он станет первым палаточным форумом в регионе
Анна Быстрова
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Молодежный форум пройдет в Себежском районеМолодежный форум пройдет в Себежском районеФото: Дарья ХВАТКОВА
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Как передает корреспондент "Комсомольской правды-Псков" с пресс-конференции, посвященной 60-ой юбилейной встрече, форум позволяет связать два события, заявили участники встречи с журналистами.

Встреча пройдет с 7 по 12 июля. Молодёжный форум пойдёт между двумя мероприятиями и позволит молодёжи принять участие в Кургане Дружбы, который откроет форум, и в праздновании освобождения от захватчиков посёлка Идрица.

Как рассказала начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявлинская, это будет первый палаточный форум в Псковской области.

- Мы собираем всех специалистов по делам молодёжи. Планируется две образовательные программы: первая для молодёжи, где будет дана образовательная информация в форме проектов и интерактивов, а вторая программа для взрослых. Им форум позволит получить сертификаты об участии и повысить квалификацию, - отметила Наталья Плявлинская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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