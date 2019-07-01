На Кургане Дружбы в Себежском районе установили вышки сотовой связи

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-01T13:10:47+03:00

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Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвященной 60-му юбилейному Кургану Дружбы, на встрече обсудили установку сотовых вышек.

- Сегодня произошла установка оборудования сотовых вышек, - сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. - Связь обеспечат "МТС" и "Мегафон". Будет не только возможность позвонить по телефону, но и интернет-связь. А для того, чтобы не возникло проблем с валютой, банки на Кургане Дружбы оснастят вай-фаем.

Организаторы рассказали, что будет организован трансфер из Себежа до Кургана Дружбы. Для тех, кто посетит мероприятие на личном транспорте, организуют охраняемые стоянки. Они также напомнили, что гостям Кургана Дружбы нужно обязательно зять с собой паспорт, так как мероприятие проводится на границе государств. У посетителей благодаря этому будет возможность перешагнуть мостик и оказаться в республике Беларусь.

Встреча на Кургане Дружбы пройдет 7 июля в Себежском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU