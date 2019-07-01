2019-07-01T18:54:45+03:00
Общество

Работу гипермаркета SPAR приостановят в псковском «Акваполисе»

Мера вызвана расширением торгового комплекса
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В Пскове приостановят работу гипермаркета SPARВ Пскове приостановят работу гипермаркета SPARФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В областном центре на неопределенное время прекращает работу гипермаркет SPAR, находившийся в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис».

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса, эта произошло из-за того, что комплекс расширяет свои площади.

В скором времени в «Акваполисе» появятся новые магазины и проекты известных федеральных сетей. Поэтому администрация магазина решила на некоторое время остановить работу продуктового гипермаркета SPAR. В связи со сложившейся ситуацией руководство магазина приносит свои извинения.

КОНКРЕТНО

SPAR - сеть супермаркетов из Голландии, ежедневно обслуживающая порядка 100 тысяч покупателей по всему Северо-Западу. В Пскове гипермаркет появился в начале 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели из Псковской области отправятся на помощь затопленному Иркутску
Полный комплект медалей привезли псковичи с Чемпионата России по академической гребле
В Ганзейские дни в Пскове регоператор вывез из города почти тысячу кубометров мусора
Порядка 300 молодых людей соберёт первый палаточный форум в Псковской области
На Кургане Дружбы в Себежском районе установили вышки сотовой связи
В рамках Кургана Дружбы в Себежском районе пройдет Молодежный форум
Более 300 ветеранов из приграничных стран посетят юбилейный Курган Дружбы в Псковской области
Курс молодого бойца, мастер-класс по штыковому бою ждут участников Кургана Дружбы в Псковской области
В Пскове Ганза благодаря работе полиции прошла без нарушений правопорядка
Главный приз первого международного кинофестиваля в Пскове получил эстонский фильм «Товарищ ребёнок»
В Псковской области мужчин осудили за кражу батарей на три года