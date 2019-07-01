Работу гипермаркета SPAR приостановят в псковском «Акваполисе»

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-01T18:54:45+03:00

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В областном центре на неопределенное время прекращает работу гипермаркет SPAR, находившийся в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис».

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса, эта произошло из-за того, что комплекс расширяет свои площади.

В скором времени в «Акваполисе» появятся новые магазины и проекты известных федеральных сетей. Поэтому администрация магазина решила на некоторое время остановить работу продуктового гипермаркета SPAR. В связи со сложившейся ситуацией руководство магазина приносит свои извинения.

КОНКРЕТНО

SPAR - сеть супермаркетов из Голландии, ежедневно обслуживающая порядка 100 тысяч покупателей по всему Северо-Западу. В Пскове гипермаркет появился в начале 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU