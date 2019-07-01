В Ганзейские дни в Пскове регоператор вывез из города почти тысячу кубометров мусора
Из Пскова в Ганзейске дни Нового времени вывезли более 900 м³ твердых бытовых отходов.
Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на директора компании «Экопром», которая является региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области Сергея Пайста.
По словам руководителя предприятия, работа регоператора на фестивале проходила в штатном режиме.
- Было установлено 70 баков объемом 1,1 м³ и 15 бункеров различного объема. Дополнительно установили порядка 10 контейнеров, – рассказал он.
На результатах работы сказалось то, что компания «Экопром» и привлекаемые подрядчики заранее подготовились к работе в Ганзейские дни в областном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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