Полный комплект медалей привезли псковичи с Чемпионата России по академической гребле

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-01T17:41:43+03:00

Чемпионат России по академической гребле прошёл в Москве на гребном канале «Крылатское» Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Они завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на различных дистанциях

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Псковские спортсмены привезли с Чемпионата России по академической гребле полный комплект медалей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования прошли в Москве на гребном канале «Крылатское» с 27 июня по 1 июля.

В соревнованиях, собравших около 320 гребцов из 19 регионов России, псковичи завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на различных дистанциях.

Первое место завоевала четверка гребцов при участии псковича Павла Сорина. Команда преодолела дистанцию за 6 минут, опередив ближайших соперников на 4 секунды. «Серебро» завоевал пскович Вадим Морозов. Спортсмен участвовал в заплыве на 2 километра среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. А псковский спортсмен Александр Матвеев занял 3-е место в одиночном заплыве на 2 километра, уступив победителю в этой гонке лишь 12 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU