Жители Псковской области лишились более 40 тысяч рублей во время покупок через Интернет

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-02T10:38:36+03:00

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Двое жителей Псковской области лишились порядка 40 тысяч рублей во время покупок через Интернет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, один из инцидентов произошёл в Великих Луках.

На одном из сайтов в Интернете 19 июня 58-летняя великолучанка разместила объявление о том, что хочет приобрести фотообъектив. В скором времени женщине позвонил мужчина, представившийся менеджером по продажам. Он отправил великолучанке реквизиты банковской карты, куда нужно было перевести деньги за покупку.

Женщина перевела ему 30 тысяч рублей, но свою покупку не получила. К тому же, злоумышленник перестал выходить с ней на контакт.

Пострадал во время покупок в Интернете и 23-летний пскович. Он пытался купить четыре автомобильных колеса и перечислил незнакомцу в счёт оплаты 12 тысяч рублей. Молодой человек не получил своего заказа и обратился в полицию за помощью.

По данным фактам сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU