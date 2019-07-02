В Великих Луках прошёл митинг ко Дню ветеранов боевых действий

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-02T12:48:00+03:00

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В Великих Луках прошёл традиционный митинг ко Дню ветеранов боевых действий. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, на митинге 1 июля присутствовали священники, ветераны боевых действий, а также жители города.

Торжественное мероприятие открыл гимн России. Затем творческие коллективы продемонстрировали музыкальные и поэтические номера.

Участники митинга высказывались о том, как важно сохранять память о тех людях, которые отдали свою жизнь на благо Отечества. Собравшиеся отметили, что праздник 1 июля еще не имеет официального статуса и выразили надежду на то, что в скором времени ситуация изменится.

— Мы разделяем боль и горечь утрат, преклоняем колени перед ратным подвигом наших соотечественников, с честью выполнявших боевые задачи в горячих точках и зонах вооруженных конфликтов. Спасибо вам и низкий поклон, - резюмировал траурный митинг председатель ВГОО «Союз десантников», ветеран боевых действий Алексей Скачков.

ИСТОЧНИК KP.RU