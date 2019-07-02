2019-07-02T13:18:09+03:00
Общество

Михаил Ведерников пригласил гостей в Псковскую область на Курган Дружбы

Глава региона призвал отдать дань памяти ветеранам
Анна БЫСТРОВА
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Губернатор Псковской области пригласил всех желающих посетить юбилейный Курган ДружбыГубернатор Псковской области пригласил всех желающих посетить юбилейный Курган ДружбыФото: Дарья ХВАТКОВА
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Глава региона Михаил Ведерников пригласил гостей в Псковскую область на Курган Дружбы. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», об этом губернатор написал на своей странице в социальной сети Instagram.

- Курган Дружбы — место общей печали, истории и гордости. В этом году встреча партизан и подпольщиков, ковавших Великую Победу в тылу врага, пройдет 7 июля в 60-й раз, - написал глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что юбилейная встреча на Кургане Дружбы пройдёт на приграничной территории, поэтому посетителям необходимо взять с собой паспорт. В заключение сообщения Михаил Ведерников отметил, ждёт на поляне в Себежском районе всех желающих, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны. Напомним, в этом году гостей Кургана Дружбы ждёт богатая культурная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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