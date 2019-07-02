2019-07-02T14:49:52+03:00
Звезды

Псковичей приглашают на научную конференцию в Пушкинские Горы

Стать слушателем докладов может любой желающий
Анна БЫСТРОВА
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После прочтения докладов слушатели смогут принять участие в обсужденииПосле прочтения докладов слушатели смогут принять участие в обсужденииФото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковичей приглашают на научно-практическую конференцию в Пушкинские Горы. Как сообщил «Комсомольской правде-Псков» представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева, мероприятие посвящено 450-летию явлений Святогорских Икон Богородицы блаженному пастушку Тимофею на Синичьей горе.

Эта дата знаменательна тем, что после этого чуда был основан Святогорский Свято-Успенский монастырь. Более того, с рукописями, хранившимися в нём, использовал А.С. Пушкин при работе над «Борисом Годуновым».

На конференции озвучат 10 докладов об истории Успенского монастыря и его рукописях, а также о Пушкиногорье. Мероприятие состоится в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 4 июля.

Слушателей ждут по адресу: пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1. Научно-культурный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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