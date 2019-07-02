Служащие Псковской таможни не допустили вывоз 112 тысяч пачек сигарет из России

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-02T15:30:11+03:00

Контрабанда была изъята на границе с Латвией

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Служащие Псковской таможни не допустили вывоз более 112 тысяч пачек сигарет из России. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, контрабанду белорусского производства изъяли на границе с Латвией.

Злоумышленник проводил сигареты через автомобильный пункт пропуска Убылинка. В сопроводительных документах значился другой товар. В бумагах значились, что через границу перевозят молотый глиняный порошок. Однако во время досмотра машины при помощи специального комплекса сотрудники таможни обнаружили контрабанду.

В автомобиле злоумышленник спрятал 112 640 пачек сигарет. Их общая стоимость составила около 10,8 миллионов рублей. Теперь нарушителю грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо 5 лет принудительных работ.

КСТАТИ

С 2019 года по фактам контрабанды табака по фактам Псковская таможня возбудила 4 уголовных дела. Стоимость товара составила порядка 60,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU