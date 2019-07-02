2019-07-02T15:30:11+03:00
Происшествия

Служащие Псковской таможни не допустили вывоз 112 тысяч пачек сигарет из России

Контрабанда была изъята на границе с Латвией
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Злоумышленник проводил контрабанду через автомобильный пункт пропуска УбылинкаЗлоумышленник проводил контрабанду через автомобильный пункт пропуска УбылинкаФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Служащие Псковской таможни не допустили вывоз более 112 тысяч пачек сигарет из России. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, контрабанду белорусского производства изъяли на границе с Латвией.

Злоумышленник проводил сигареты через автомобильный пункт пропуска Убылинка. В сопроводительных документах значился другой товар. В бумагах значились, что через границу перевозят молотый глиняный порошок. Однако во время досмотра машины при помощи специального комплекса сотрудники таможни обнаружили контрабанду.

В автомобиле злоумышленник спрятал 112 640 пачек сигарет. Их общая стоимость составила около 10,8 миллионов рублей. Теперь нарушителю грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо 5 лет принудительных работ.

КСТАТИ

С 2019 года по фактам контрабанды табака по фактам Псковская таможня возбудила 4 уголовных дела. Стоимость товара составила порядка 60,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Псковской области выдвинул предложения по оптимизации нацпроектов в регионах
Лесорубу из Печорского района грозит 7 лет лишения свободы
На Северном обходе Пскова временно ограничат движение
Сотрудники Росгвардии Пскова поймали нетрезвого автомобилиста
В Псковской области пройдёт прощание с известным фотографом Светланой Гавриловой
Приставы заморозили работу керамического завода в Невеле
Псковичей приглашают на научную конференцию в Пушкинские Горы
Михаил Ведерников пригласил гостей в Псковскую область на Курган Дружбы
В Великих Луках прошёл митинг ко Дню ветеранов боевых действий
Житель Псковской области получил 3 года условно за наезд на пенсионера
Псковичей приглашают помочь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области
Жители Псковской области лишились более 40 тысяч рублей во время покупок через Интернет
Псковские спасатели отправились ликвидировать последствия паводка в Иркутской области
Полицейские из Великих Лук спасли из огня трёх человек
Спасатели из Псковской области отправятся на помощь затопленному Иркутску
Полный комплект медалей привезли псковичи с Чемпионата России по академической гребле
В Ганзейские дни в Пскове регоператор вывез из города почти тысячу кубометров мусора
Работу гипермаркета SPAR приостановят в псковском «Акваполисе»
Порядка 300 молодых людей соберёт первый палаточный форум в Псковской области
На Кургане Дружбы в Себежском районе установили вышки сотовой связи
В рамках Кургана Дружбы в Себежском районе пройдет Молодежный форум
Более 300 ветеранов из приграничных стран посетят юбилейный Курган Дружбы в Псковской области
Курс молодого бойца, мастер-класс по штыковому бою ждут участников Кургана Дружбы в Псковской области
В Пскове Ганза благодаря работе полиции прошла без нарушений правопорядка
Главный приз первого международного кинофестиваля в Пскове получил эстонский фильм «Товарищ ребёнок»
В Псковской области мужчин осудили за кражу батарей на три года