В Псковской области пройдёт прощание с известным фотографом Светланой Гавриловой
В Псковской области пройдёт прощание с известным фотографом Светланой Гавриловой. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков», одного из ярчайших фотографов региона не стало 30 июня.
Светлана Гаврилова была известна и за пределами Пскова. Её фотоснимки вошли в ряд книг, а также публиковались в региональных и федеральных средствах массовой информации. Именно она выступила автором проекта «Фотосреда». Благодаря тому, что Светлана Гаврилова видела людей буквально насквозь, ей особенно удавались портретные фотографии.
Отпевание состоится 3 июля в 11.00 в храме Михаила Архангела. После церемонии прощания Светлану Гаврилову похоронят в Печорском районе, около деревни Сигово.
ИСТОЧНИК KP.RU