2019-07-02T16:23:26+03:00
Общество

В Псковской области пройдёт прощание с известным фотографом Светланой Гавриловой

Отпевание состоится в храме Михаила Архангела
Анна БЫСТРОВА
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Светлана Гаврилова была известна своими портретными фотографиями и за пределами региона. Фото: vk.com.Светлана Гаврилова была известна своими портретными фотографиями и за пределами региона. Фото: vk.com.
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В Псковской области пройдёт прощание с известным фотографом Светланой Гавриловой. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков», одного из ярчайших фотографов региона не стало 30 июня.

Светлана Гаврилова была известна и за пределами Пскова. Её фотоснимки вошли в ряд книг, а также публиковались в региональных и федеральных средствах массовой информации. Именно она выступила автором проекта «Фотосреда». Благодаря тому, что Светлана Гаврилова видела людей буквально насквозь, ей особенно удавались портретные фотографии.

Отпевание состоится 3 июля в 11.00 в храме Михаила Архангела. После церемонии прощания Светлану Гаврилову похоронят в Печорском районе, около деревни Сигово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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