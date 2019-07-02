На Северном обходе Пскова временно ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-02T17:19:16+03:00

Объезд на развязках Северного обхода будет действовать до 5 июля Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Мера связана со строительными работами на территории Гдовской развязки

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На Гдовской развязке Северного обхода Пскова временно ограничат движение. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, автомобили будут двигаться по обновлённой схеме в период с 3 по 5 июля.

Из-за необходимости поведения ремонтно-строительных работ подрядчик перекроет четыре участка дороги. Автомобилисты смогут добраться во Псков, Гдов и Санкт-Петербург, однако, им придётся пересмотреть маршрут своего движения.

Самым запутанным станет проезд из Санкт-Петербурга по направлению к Гдову. Автолюбителям будет необходимо трижды изменить направление движения.

Согласно изменённой схеме, из Ленинградской области в Псков водители смогут проехать также по дороге «Псков-Ваулино-Торошино» съехав на 9-м километре на Северный обход.

Более подробную информацию о разрешённых маршрутах движения можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU