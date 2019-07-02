Лесорубу из Печорского района грозит 7 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-02T17:39:14+03:00

Мужчина из Печорского района вырубил в лесничестве деревьев на 400 тысяч рублей. Фото: Светлана Пикалёва.

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Лесорубу из Печорского района Псковской области грозит 7 лет лишения свободы за незаконную вырубку деревьев. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 1 марта по 2 апреля 2019 года мужчина вырубал сосны на территории лесничества.

Следствие установило, что злоумышленник не заключал договор об аренде лесного участка и, тем более, не покупал его. Однако мужчина шесть раз приезжал в лесничество около деревни Вертушкино на тракторе бензопилой спиливал деревья.

Мужчине удалось вырубить 17 сосен и отвезти их к своему деревенскому дому. Там злоумышленник подготовил брёвна для строительства. В настоящее время древесина арестована.

Своими действиями мужчина нанёс государству ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Печерянину грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU