2019-07-02T18:25:56+03:00
Общество

Глава Псковской области выдвинул предложения по оптимизации нацпроектов в регионах

Обсуждение состоялось на Совете при Президенте Российской Федерации
Анна БЫСТРОВА
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Михаил Ведерников выдвинул предложения по оптимизации нацпроектов в регионах на совете при президенте РФМихаил Ведерников выдвинул предложения по оптимизации нацпроектов в регионах на совете при президенте РФФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Михаил Ведерников внёс предложения по оптимизации нацпроектов в регионах. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, обсуждение состоялось на Совете при Президенте Российской Федерации во время рабочей поездки главы региона в Москву 2 июля.

Говоря о реализации нацпроектов в регионе, губернатор подчеркнул, что в Псковской области в настоящее время заключены практически все контракты мероприятий региональных проектов.

Затем Михаил Ведерников предложил несколько инициатив, которые помогут оптимизировать осуществление нацпроектов. Например, поступило предложение предоставлять субсидии из федерального бюджета регионам на 3 года и инициатива о создании общей площадки для сбора информации о реализации проектов.

Помимо этого губернатор предложил дополнительно поддержать здравоохранение в менее развитых с точки зрения экономики регионах.

Напомним, до 2024 года в Псковской области реализуют более 50 проектов стоимостью порядка 6,1 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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