Более 50 автомобилей поучаствуют в гонке по Псковской области

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-03T09:42:08+03:00

В ралли в Псковской области примут участие экипажи из 12 регионов России Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Ралли под названием «900 озёр» пройдёт в Красногородском и Опочецком районах

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Более 50 автомобилей примут участие в гонке по Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ралли «900 озёр» проведут в регионе с 4 по 6 июля.

За первое место посоревнуются 53 экипажа из 12 регионов России, а также гости из Республики Беларусь. В рамках гонки разыграют «Трофей Александра Невского», а отдельным видом гонки станет заезд «Наша классика» и 1-й этап кубка Республики Беларусь по ралли-спринту.

Экипажи ждёт трасса с грунтовым покрытием на всех шести маршрутах. Для участников соревнований подготовили трассу общей протяжённостью порядка 80 километров в Красногородском и Опочецком районах.

Псковскую область в гонке представляют два экипажа. Во главе одного из них великолучанин Владислав Супрун, а в зачёте «Наша классика» регион представит машина Анжелики Соломенник.

ИСТОЧНИК KP.RU