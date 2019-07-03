2019-07-03T10:18:44+03:00
Звезды

Жителей Псковской области приглашают на концерт музыканта из Санкт-Петербурга

Мероприятие состоится на территории музея-заповедника «Изборск»
Анна БЫСТРОВА
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На концерте прозвучат песни о жизненном пути человекаНа концерте прозвучат песни о жизненном пути человека
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Жителей Псковской области приглашают на концерт музыканта из Санкт-Петербурга. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в государственном музее-заповеднике «Изборск», концерт прод названием «Крепость духа» пройдёт 4 июля на территории государственного природно-ладшафтного и историко-архитектурного заповедника «Изборск».

Перед зрителями выступит гость из Санкт-Петербурга – священник Анатолий Першин. Он исполнит авторскую программу «Всё покрывая любовью». Отец Анатолий известен как ведущий телевизионной передачи «Лаврские встречи» на телеканале «Союз», а также как глава «Творческой мастерской», где талантливые люди могут поделиться своим творчеством.

Кроме того, на изборском концерте посетителей ждут музыкальные выступления диакона Александра Андреева и Александры Заречной. В программе прозвучит музыка о жизненном пути человека, о душе и творческой личности.

Желающих насладиться музыкой ждут в 19:00 в Нескучном садике в Старом Изборске (музейное кафе «Блинная»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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