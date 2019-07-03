2019-07-03T10:58:07+03:00
Происшествия

В Великих Луках парень пытался вырвать сумку у женщины

Великолучанка оказала злоумышленнику сопротивление
Анна БЫСТРОВА
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Полиция разыскивает грабителя в Великих ЛукахПолиция разыскивает грабителя в Великих ЛукахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках молодой человек пытался вырвать из рук сумку у незнакомой женщины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в настоящее время личность злоумышленника установлена, полиция ведёт его поиски.

Сотрудники полиции установили, что в три часа ночи 2 июля неизвестный молодой человек пытался вырвать из рук 42-летней великолучанки сумку. Инцидент произошёл на автобусной остановке по улице Герцена. Женщина оказала грабителю сопротивление, так как среди вещей в сумке находились деньги и мобильный телефон. Молодой человек отступил и скрылся с места происшествия.

Великолучанка обратилась в полицию, где сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Выяснилось, что на женщину напал безработный, ранее судимый 25-летний местный житель. В настоящее время полиция разыскивает грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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