В Великих Луках парень пытался вырвать сумку у женщины

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-03T10:58:07+03:00

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В Великих Луках молодой человек пытался вырвать из рук сумку у незнакомой женщины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в настоящее время личность злоумышленника установлена, полиция ведёт его поиски.

Сотрудники полиции установили, что в три часа ночи 2 июля неизвестный молодой человек пытался вырвать из рук 42-летней великолучанки сумку. Инцидент произошёл на автобусной остановке по улице Герцена. Женщина оказала грабителю сопротивление, так как среди вещей в сумке находились деньги и мобильный телефон. Молодой человек отступил и скрылся с места происшествия.

Великолучанка обратилась в полицию, где сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Выяснилось, что на женщину напал безработный, ранее судимый 25-летний местный житель. В настоящее время полиция разыскивает грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU