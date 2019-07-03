Великолучанин решил устроиться на работу после того, как на него завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-03T11:39:19+03:00

Мужчина задолжал 500 тысяч рублей по алиментам и не мог оплатить долг

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Житель великолукского района решил устроиться на работу после того, как на него завели уголовное дело. Как рассказали «Комсомльской правде-Псков» в УФССП России по Псковской области, мужчина не платил алименты в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка в течение 8 лет.

Должник уверял судебных приставов в том, что у него нет возможности выплатить деньги. В связи с этим мужчину привлекли к административной ответственности и обязали отработать 80 часов. Правонарушитель исполнил предписание, однако долг так и не выплатил. Сумма задолженности в настоящее время выросла до 500 тысяч рублей.

В связи с этим судебные приставы-дознаватели возбудили уголовное дело в отношении должника. Это толкнуло мужчину встать на учёт в Центр

занятости населения, пройти медкомиссию и начать оформлять документы для приёма на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU