Великолучанин решил устроиться на работу после того, как на него завели уголовное дело
Житель великолукского района решил устроиться на работу после того, как на него завели уголовное дело. Как рассказали «Комсомльской правде-Псков» в УФССП России по Псковской области, мужчина не платил алименты в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка в течение 8 лет.
Должник уверял судебных приставов в том, что у него нет возможности выплатить деньги. В связи с этим мужчину привлекли к административной ответственности и обязали отработать 80 часов. Правонарушитель исполнил предписание, однако долг так и не выплатил. Сумма задолженности в настоящее время выросла до 500 тысяч рублей.
В связи с этим судебные приставы-дознаватели возбудили уголовное дело в отношении должника. Это толкнуло мужчину встать на учёт в Центр
занятости населения, пройти медкомиссию и начать оформлять документы для приёма на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU