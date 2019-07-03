2019-07-03T13:02:38+03:00
Общество

Глава Псковской области пожертвует месячный заработок пострадавшим от паводка в Иркутской области

Оказать помощь нуждающимся может и любой неравнодушный житель региона
Анна БЫСТРОВА
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Михаил Ведерников отдаст свой месячный заработок в помощь жителям Иркутской областиМихаил Ведерников отдаст свой месячный заработок в помощь жителям Иркутской областиФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Глава Псковской области Михаил Ведерников пожертвует свой месячный заработок пострадавшим от паводка в Иркутской области. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор перечислит деньги для иркутян в Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги», который собирает материальную помощь для жителей пострадавших районов.

Помочь жителям Иркутской области может, кроме того, любой пскович. Для этого можно перечислить деньги на счёт фонда.

Напомним, на помощь пострадавшим от половодья уже отправилась группа спасателей из Псковской области в составе 10 человек. Сотрудники МЧС оказывают помощь в районах, сильнее всего подвергшихся стихийному бедствию. В настоящее время помощь оказана более чем 1 тысяче жителей региона, 221 человек госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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